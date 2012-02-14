16-річного підлітка роздягли, відібрали гроші й телефон посеред вулиці

Працівники батальйону патрульно-постової служби затримали двох підозрюваних у скоєнні пограбування хлопця, яке було скоєно в кінці січня цього року. Близько 18 години на вулиці Ширшова у м.Вінниці 16-річного учня вінницького ПТУ перестріло двоє невідомих.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Віннницькій області.

Погрожуючи фізичною розправою, молодики відібрали у хлопця мобільний телефон, гроші в сумі 170 грн та примусили зняти одяг. Потерпілий змушений був віддати грабіжникам куртку, светр, джинси та спортивну шапку.

Підозрюваними у скоєнні пограбування виявилися двоє жителів Хмельницької області, 30 та19 років. Наразі підозрювані затримані в порядку ст.115 КПК України.

За фактом грабежу, скоєного за попередньою змовою групою осіб, відповідно до ч.2 ст.186 КК України порушено кримінальну справу.

Грабіжникам загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.