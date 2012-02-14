Вінницька студентська весна прийде 15 березня

З 15 березня по 15 квітня студенти вінницьких вишів змагатимуться між собою, демонструючи свої вміння у спорті, гуморі, вокальному жанрі, організації шоу-програм та презентуватимуть соціальні проекти. Команда-переможець, володар гран-прі фестивалю, отримає у подарунок диплом, кубок та спеціальний приз, який стане у нагоді для студентської самодіяльності у тому чи іншому вузі.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

9 лютого у мерії відбулась презентація першого загальноміського міжвузівського фестивалю «Вінницька студентська весна». Головною метою цього проекту є пошук талановитої молоді серед вінницького студентства, допомога у розвитку їхньої творчості, а також визначення, в якому із вищих учбових закладів обласного центру найбільше навчається спортивних, творчих, веселих та кмітливих майбутніх спеціалістів.

До першого дня весни із кожного вінницького вузу має бути представлена команда не більш як із 50 чоловік. Причому формування команди відноситиметься суто до компетенції вишів. Однак, у кожному із видів змагань чітко визначено кількість осіб, які братимуть участь у «боротьбі» за звання кращого вузу.

Так, наприклад у змаганнях з боулінгу повинно бути представлено по дві команди (чоловічої та жіночої) із п'яти осіб. Для участі із змаганнях з більярду - одна дівчина та один юнак від одного вищого навчального закладу. Такий же склад команди повинен бути представлений для участі у змаганнях із настільного тенісу. А ось у міні-футбол гратимуть по одній команді від одного вишу у складі 11 осіб. Крім того, існує домовленість щодо надання приміщення для проведення спортивних змагань, яке зможе одночасно вмістити усі команди від вищих учбових закладів. А для самих студентів буде можливість не лише проявити свої спортивні здібності, а й абсолютно безкоштовно пограти у більярд, боулінг та настільний теніс.

За словами одного із організаторів фесту і, власне, його ініціатора, голови громадської організації «Команда КВН «Вінницькі Перці» Сергія Борзова, студенти також змагатимуться у номінації КВН на загальну тему гри «Студентська весна». «Ми зі свого боку можемо підключитися на будь-якому етапі: чи то на етапі формування команди, чи у режисурі номеру, - каже Сергій Борзов. - Зокрема, у номінації «Вокал» студенти зможуть розраховувати на професійну підтримку та допомогу від вінницького гурту «Максимус», у номінації «КВН» - від «Вінницьких Перців» тощо. У нас є певний досвід у сценічних виступах та організації різноманітних заходів, а отже ми готові надати підтримку вишам під час цього міжвузівського фестивалю».

Крім того, по календарному графіку проводитимуться змагання у наступних номінаціях: «Вокал» (де учасники повинні будуть підготувати три пісні - українську, зарубіжну та із кінофільму); «Хореографія» (де команда повинна створити яскравий, артистичний танцювальний номер) та «Соціальний проект».

По завершенню міжвузівських змагань буде проведено гала-концерт переможців, який складатиметься із концертних номерів, які зайняли призові місця в номінаціях та рекомендовані журі фестивалю.

Заступник міського голови Валентина Балицька зазначила, що фестиваль «Студентська весна» має багаторічну історію, ще з часів Радянського Союзу. «Цей фестиваль відомий на теренах Білорусії та Росії, він також проводиться і в містах України, - говорить Валентина Балицька. - Дуже добре, що такий фестиваль віднині проводитиметься і в нашому місті. Сподіваємось, що цей фестиваль буде першим паростком в розвитку активної студентської життєвої позиції та стане у місті традиційним».

Як повідомила голова громадської організації «Розвиток. Розвиток» Ірина Борзова, заявки на участь у фестивалі, до яких обов'язково слід додати копії студентських квитків (паспортів) усіх учасників команди та портретне фото координатора команди, слід надсилати до 1 березня 2012 року на електронну адресу http://vinstudvesna@ukr.net, офіційна сторінка фестивалю розміщуватиметься на сайті «Моя Вінниця» у «Студентському розділі».

Організаторами першого міжвузівського фестивалю «Вінницька студентська весна», який відбуватиметься за підтримки Вінницької міської ради, є громадські організації «Розвиток. Розвиток» та «Команда КВН «Вінницькі Перці».