Крижопільський центр зайнятості обманули на 18 тис. гривень

Службові особи одного із ТОВ Крижопільського району незаконно отримали майже 18 тисяч гривень на випадок безробіття за нібито працевлаштування осіб, направлених на підприємство центром зайнятості.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу відносно посадовців даного підприємства за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Мудрагелі, зловживаючи своїм службовим становищем, підробили відомості табелів обліку робочого часу працівників і в такий спосіб незаконно отримали з Фонду загальнообов’язкового державного страхування України кошти на випадок безробіття.