Вінницький шашкіст здобув путівку на чемпіонат світу

У Харкові відбувся чемпіонат України зі 100-клітинкових (міжнародних) шашок. Вихованці ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету здобули низку нагород різного ґатунку. Діана Гайдай стала другою у бліцтурнірі серед дівчат (до 10 років), екс-чемпіон світу Сергій Юрченко виявився другим (до 16 років) у швидкій грі, кандидат у майстри спорту Василь Пікіняр виборов срібну нагороду у швидких шашках і бронзову – у бліці (до 23 років).

Але особливо відзначився неодноразовий призер чемпіонатів світу та Європи, майстер спорту України – 18-річний Денис Шкатула – він став першим у швидкій грі та третім – у найважливіших, класичних, шашках.

До речі, суперників у вінничан не бракувало. Навіть, незважаючи на морози, на змагання у Харкові завітало близько сотні учасників, у тому разі 27 наймолодших спортсменів (до 10 років).

– Завдяки успіху у «класиці», Денис Шкатула отримав право взяти участь у чемпіонаті світу серед студентів, який відбудеться восени цього року, – повідомив тренер вінницької збірної, заслужений тренер України Дмитро Мариненко. – Сподіваюсь, що путівки на чемпіонат світу здобудуть ще кілька моїх вихованців – на чемпіонаті України серед дітей до 13 та до 19 років, який відбудеться незабаром у Запоріжжі.