До Вінниці приїде Генсек Асамблеї Європейських регіонів

Генеральний секретар Асамблеї Європейських регіонів Паскаль Георген підтвердив свій візит до Вінниці 27-28 лютого та участь у круглому столі «Роль міжрегіональної співпраці та сильної регіональної демократії», який організовує обласна Рада з нагоди 80-річчя Вінницької області.

Про це з посиланням на першого заступника голови обласної Ради Ігора Кревського та голову постійної комісії обласної Ради з питань бюджету Наталію Гетце, які 8-10 лютого взяли участь у засіданні Бюро Асамблеї Європейських регіонів (АЄР) у м.Брюсселі, повідомила прес-служба вінницької обласної ради.

Як повідомив Ігор Кревський, Паскаль Георген під час перебування на Вінниччині готовий поспілкуватися з представниками органів місцевого самоврядування області та інших регіонів України, які запрошені до участі у круглому столі.

Також почесний гість не виключив можливості зустрічі із представниками громадських організацій краю.

Генеральний секретар АЄР запросив Вінниччину до участі у всіх заходах, які організовує та здійснює Асамблея. Він також дав представникам обласної Ради низку професійних рекомендацій щодо посилення інвестиційної промоції нашої області у Євросоюзі.