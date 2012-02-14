Двоє стареньких отруїлись чадним газом

Причина — газовий котел

Спроба зігріти душу дорого коштувала двом мешканцям Гайсина. Знову жертвами використання опалювальних приладів стали літні люди. Як повідомило УМНС у Вінницькій області, вчора, 13 лютого, обідньої пори виявили тіла 86 та 85-річних гайсинчан. Прнавоохоронці, рятувальники та медики, які прибули на місце пригоди, констатували смерть, попередньо - від отруєння чадним газом. А працівники газової служби встановили, що трагедія сталася через використання газового котла.

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