"Львівобленерго" оскаржить продаж ПАТ "Вінницяобленерго" в суді

Продаж 50% акцій ПАТ “Вінницяоблернерго” на торгах ФДМУ стала топ-новиною не лише для Вінниччини, а й сколихнула вітчизняний та російський бізнес. “Батюшка, свершилось,”- казати зарано, позаяк Енергопостачальна компанія ПАТ Львівобленерго оскаржить в суді недопуск її до конкурсу з продажу компанії і його підсумки.

Як передає Інтерфакс-Україна, представник Львівобленерго Роман Сазонов заявив, що позов компанія має намір подати вже сьогодні у першій половині дня, оскільки побоюється, що всі процедури з продажу Вінницяобленерго пройдуть в прискореному темпі.

Сазонов уточнив, що підставою для подання позову є те, що конкурсна комісія неправомірно не допустила "Львівобленерго” до торгів, оскільки сьогоднішній конкурс є продовженням перенесених торгів від 3 лютого, до яких компанія була допущена без зауважень.

При цьому він заявив, що рішення про недопущення до конкурсу було офіційно пред'явлено Львівобленерго за 15 хвилин до початку торгів. Відповідно, у компанії не було можливості відстояти свої права на участь у ньому в рамках існуючого правового поля.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (ЛЕО) переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго". Реалізаційна ціна держпакету 50% "Вінницяобленерго" становила 176 млн. 200 тис. грн.

Під час аукційних торгів, що відбулися сьогодні, 13 лютого, між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Вінницяобленерго" - ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (ЛЕО) і VS Energy International Ukraine - було проведено 5-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 1 млн. 680 тис. грн., в результаті чого "Луганське енергетичне об`єднання" запропонувало за 50% "Вінницяобленерго" вищу ціну у 176 млн. 200 грн., що на 8 млн. 550 тис. грн. більше його початкової ціни (167 млн. 650 тис. грн. – УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких ЛЕО запропонувала за 50% "Вінницяобленерго" 167 млн. 750 тис. грн., VS Energy International Ukraine запропонував за пакет, що приватизується, 167 млн. 800 тис. грн.

Нагадаємо, початкова вартість державного пакету акцій "Вінницяобленерго" складала 167 млн. 650 тис. грн.

3 лютого засідання конкурсної комісії з продажу 50% акцій "Вінницяобленерго", на якому під час аукціонних торгів мали визначити покупця цього пакету, не відбулося через відсутність кворуму, конкурс було перенесено на 13 лютого п.р.

До участі у конкурсі з продажу 50% "Вінницяобленерго" ФДМУ спочатку були допущені три компанії - ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання", ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". Проте пізніше Фонд держмайна переглянув своє попереднє рішення і відмовився допустити до участі в приватизаційному конкурсі з продажу 50% акцій ПАТ «Вінницяобленерго» одного з раніше допущених учасників – ПАТ «Львівобленерго».

Представники "Львівобленерго" вже заявили, що компанія має намір звернутися до суду з вимогою визнати результати сьогоднішнього конкурсу недійсними.

Довідка. ПАТ „АК Вінницяобленерго” є домінуючою енергорозподільною компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі, 23,86% – у власності юридичних осіб і 1,14% – фізичних осіб. ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, яку контролює бізнесмен Костянтин ГРИГОРИШИН. Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.