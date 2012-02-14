Вінниччині світить участь в проектах Асамблеї Європейських регіонів

Перший заступник голови Вінницької облради Ігор Кревський поінформував, що на засіданні Бюро Асамблеї Європейських регіонів (АЄР) у м.Брюсселі, у якому взяла учать делегація області, учасникам було презентовано низку проектів, над якими нині працює Асамблея та узгоджено план дій на найближчий період. Члени Асамблеї та представники інших європейських громадських інституцій запевнили, що не втрачають інтересу до України, попри окремі політичні чинники як в Україні, так і в ЄС.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

– Вінницьку область у Брюсселі знають і сприймають як регіон, що ініціює євроінтеграційні процеси. Тому зацікавленість у співпраці з нами – солідна, – зауважив І.Кревський.

Зокрема, за його словами, керівництво АЄР висловило готовність фінансувати деякі проекти Вінниччини у 2013 році та внести наші пропозиції до кошторису 2014-2020 років.

Окрім того, в ході візиту до Брюсселю вінницька делегація мала окрему зустріч із програмним менеджером Транскордонного співробітництва Програми «Румунія-Україна-Молдова» Ванессою Де Бруйн. Сторони обговорили можливість включення Вінницької області у проекти в рамках Програми «Румунія-Україна-Молдова».

Довідка. Вінницька область стала повноправним членом Асамблеї європейських регіонів у листопаді 2011 року. Рішення про вступ регіону до цієї організації було схвалене депутатами обласної Ради 28 жовтня 2011 р.