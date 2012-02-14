Молодь, яка знається на розвитку громад, нагородили

Вінницька обласна рада та ОДА визначили переможців Першого етапу серед дітей та учнівської молоді, що навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах області, в творчих роботах щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року серед дітей та учнівської молоді.

Нагороди отримали

I місце:

– Комарівська Наталія, 16 років, учениця Козятинської школи-інтернату-гімназії ім.Підгорбунського.

– Сидорук Владислав, 16років, учень Ялтушківської ЗОШ I-IIIст. Барського району.

– Антонюк Вікторія, учениця 10-Б класу гімназії гуманітарного, художньо-естетичного профілю м.Могилів-Подільського.

II місце:

– Ковпак Ганна, учениця 9 класу Михайлівської ЗОШ I-IIIст. Вінницького району.

– Дашківська Оксана, 14 років, учениця Височанської ЗОШ I-IIIст. Томашпільського району.

– Сівірінський Назарій, 15 років, учень 10 класу Федорівської ЗОШ I-IIIст. Шаргородського району.

– Павлінчук Євгенія, 16 років, учениця школи-ліцею № 7 м.Вінниці.

– спільна робота Казмірчука Іллі, 15 років, Загоруйко Юлії, 15 років, Лісової Ірини, 14 років, членів громадської організації „Союз активної молоді міста Козятина”.

ІІІ місце:

– Чеперната Марія, учениця 8 класу Чернятинської ЗОШ I-IIIст. Жмеринського району.

– Лушніков Євген, 14 років, учень 8 класу Славнянської ЗОШ I-IIст. Липовецького району.

– Пастушенко Ірина, учениця 9 класу Теплицької ЗОШ I-IIIст. № 1.

– Кашпрук Галина, учениця I-IV курсу Тиврівського ліцею-інтернату.

– Гончар Юлія, учениця 9 класу Копіївської ЗОШ I-IIст. Тульчинського району.

– Яглінська Олександра, учениця Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту.

– Панасюк Ілля, 14 років, учень Вищого професійного училища № 7 м.Вінниці.

За словами голови Вінницької обласної ради Сергія Татусяка, в пропозиціях молодих людей є багато „світлих ідей”. Переможців нагородили дипломами обласної Ради та обласної державної адміністрації, подарунками та поїздкою до Республіки Польща з метою ознайомлення з системою місцевого самоврядування та практикою роботи територіальних громад щодо стратегічного планування розвитку територій.

