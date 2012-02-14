Облрада прийняла програму боротьби з онкологічними захворюваннями

Як зазначає депутат Вінницької обласної ради, головний лікар Вінницького обласного клінічного онкодиспансеру Петро Одарченко, програма має нововведення. І перше найголовніше досягнення, що відповідальність за своєчасність профілактичних оглядів непрацюючого населення покладається на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, працюючого населення – на керівників підприємств всіх форм власності.

В попередні роки відповідальність за систему профілактичних оглядів несли виключно працівники медичних закладів.

Також в рамках програми планується до 2016 року забезпечити в усіх ЦРЛ та міських лікарнях мамологічних кабінетів для надання медичної допомоги хворим з патологією молочної залози. На рівні райдержадміністрацій запроваджуватимуться скринінгові програми в роботі лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших візуальних локалізацій, зі створенням електронного реєстру цитологічного скринінгу.

В області також створять хоспіси для надання допомоги невиліковно хворим. На базі Вінницького обласного онкологічного диспансеру створять єдиний інформаційно-аналітичних центр онкологічної служби та формування єдиного інформаційного простору в галузі онкології.

