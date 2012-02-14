Вінничанка проти банку

Перша кримінальна справа проти дій банку порушена Замостянським райвідділом міліції міста Вінниці. Про це заявила під час прес-конференції споживачів фінансових послуг постраждала позичальниця Оксана Миронюк. Три роки тому сім'я жінки взяла кредит на авто. Після того, як пані Миронюк поставили невтішний діагноз рак, вона звернулася до місцевого керівництва одного із найбільших в Україні комерційних банків. В результаті, в неї відібрали авто. Підстава рішення суду. Позичальниці вдалося довести, що рішення суду сфабриковане. На основі зібраних Оксаною Миронюк документів, вінницька міліція порушила проти банкірів кримінальну справу.

Голова асоціації антиколекторів та правозахисників України «Ваша надія» Федір Олексюк, коментуючи цю справу, зазначив, що це третій випадок в Україні, коли позичальники доводять те, що банки їх ошукують. «Якби всі ті, хто постраждав від свавілля банків, був таким «маленьким воїном» як Оксана Миронюк, то українські фінансові установи працювали б, як годинники» - сказав Олексюк. Він також запевнив, що справа Миронюк знаходитиметься під контролем громадськості.