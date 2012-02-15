У Вінниці встановлено 160 терміналів для оплати компослуг

Кількість городян, які користуються цією альтернативою касам при ЖЕКах, зростає щомісяця. Термінали Підприємства Комунальних Платежів, яких наразі на обласному центрі нараховується вже 160, допомагають мешканцям без черги та без комісії сплатити за комунальні послуги, а також дізнатися, яку суму вони мають внести на особовий рахунок у поточному місяці за окремо взяту послугу. Треба лише завітати до найближчої каси житлово-експлуатаційного підприємства, супермаркету, відділення «Укрпошти» чи «Укртелекому» та, здійснивши декілька нескладних операцій на сенсорному дисплеї, внести необхідну суму коштів без будь-якої комісії.

Для цього на екрані терміналу потрібно ввести перші літери вулиці, на якій проживає мешканець, та обрати потрібну із запропонованих варіантів. Після цього – ввести номер будинку та квартири та впевнитись у правильності набору інформації. Якщо інформацію введено невірно (не той будинок або ж номер квартири), виправити та продовжити операцію. Далі потрібно скористатися функцією «Рекомендований платіж», за допомогою якої користувач може отримати інформацію про суму, яку потрібно внести на рахунок за спожиті послуги, і або сплатити повну суму, або ж здійснити частковий платіж чи сплатити за окрему послугу. Цей сервіс є досить простим та зручним у користуванні, а відтак не потребує спеціальних знань.

Крім того, Як повідомили в Департаменті ЗМІ та зв'язків громадськістю Вінницької міськради, в касах ЖЕКів знаходяться волонтери, які допоможуть мешканцям зорієнтуватися під час здійснення проплати через термінал.

За словами заступника директора Обчислювального центру житлово-комунального господарства Юрія Злотника, ця інформація є тотожною з тою, яку отримує касир у житлово-експлуатаційному підприємстві та у банківських установах і співпадає із даними, які мешканець отримує у єдиному рахунку. «Відтак, городянам не доведеться з’ясовувати, чому підприємство нарахувало одну суму, а в касі слід платити іншу, а отже – витрачати свій час на довгі черги та спілкування із касирами, - говорить Юрій Злотник. - Більш того, інформація про сплату за будь-яку послугу моментально потрапляє на сервер обчислювального центру житлово-комунального господарства, тож розрахунки «загубитися» просто не можуть».

Крім того, відтепер вінничанам для здійснення оплати за спожиті послуги не потрібно брати велику кількість розрахункових книжок, зберігати купи квитанцій по кожному підприємству, що надає ті чи інші послуги, та витрачати зайвий час. Отримавши єдиний рахунок, де міститься уся інформація про нарахування плати за послуги ЖЕКу, теплопостачальної організації, підприємства «Вінницяоблводоканал», електромереж, КУП «ЕкоВін», ПАТ «Вінницягаз» та інших обслуговуючих підприємств, вінничани можуть внести кошти одноразовим платежем через термінал, а квитанцію прикріпляти до оригіналу рахунку. Таким чином, мешканці самостійно зможуть контролювати щомісячні проплати по усіх видах послуг та перевіряти правильність розрахунків.

А для вінничан, які мають доступ до мережі Інтернет, з минулого року працює ще один зручний сервіс. Щоб отримувати усю інформацію по поточних нарахуваннях за комунальні послуги, можна зареєструватися на сайті http://www.pay.vn.ua. Тут користувачі можуть детально ознайомитись з тарифами на комунальні послуги, дізнатись про наявність або відсутність пільг та субсидій тощо, а також отримувати єдиний рахунок на електронну адресу ще до того, як роздрукований варіант потрапить до поштової скриньки за допомогою кур’єрів. Крім того, після здійснення проплати, мешканці зможуть перевірити, яка саме сума перерахована за ту чи іншу послугу.