На Вінниччині злочинці порушили закон 1000 разів

За повідомленням органів внутрішніх справ Вінницької області, протягом січня 2012 р. зареєстровано 1,0 тис. злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 12% менше, ніж у січні 2011р. Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 38% – тяжкі та особливо тяжкі.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У загальній кількості злочинів 56% склали злочини проти власності, 12% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, по 5% – злочини проти життя та здоров’я особи, злочини проти громадського порядку та моральності, по 4% – злочини проти громадської безпеки, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3% – злочини у сфері господарської діяльності, по 2% – злочини у сфері службової діяльності, а також злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та 1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Протягом одного місяця 2012р. скоєно 12 умисних тяжких тілесних ушкоджень (що у 2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року), 7 умисних вбивств і замахів на вбивство (на 75% більше, ніж у січні 2011р.). Так саме, як і у січні минулого року, за перший місяць 2012р. зареєстровано 2 випадки зґвалтування і замахи на зґвалтування.

Кількість крадіжок (414 випадків) і грабежів (30) порівняно із січнем 2011р. зменшилась відповідно на 5% та 6%, проте кількість розбоїв (6) збільшилась на 20%. Порівняно із відповідним періодом минулого року кількість випадків шахрайства (56) та хабарництва (4 злочини) зменшилась відповідно на 18% та 50%.

Органами внутрішніх справ за січень 2012р. виявлено 1 організовану групу та злочинну організацію, що діяла в Могилів-Подільському районі, у складі якої було скоєно 3 злочини.

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2012р. становила 659 осіб (на 5% менше, ніж у січні 2011р.), з числа яких 237 осіб – це жінки, 69 пенсіонерів, 28 осіб – неповнолітні та 2 особи – діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 376 осіб (57%) та шахрайств – 57 осіб (9%), серед яких 37% – жінки (160 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждало 23 особи, з яких 35% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 17 осіб, із числа яких 18% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 24% було вбито.

Серед виявлених осіб (0,6 тис.), які вчинили злочини, 48% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 25% мають незняту або непогашену судимість, 18% вчинили злочин у групі, 15% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 9% – жінки, 3% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 65%.