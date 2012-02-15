На Вінниччині злочинці порушили закон 1000 разів
Протягом місяця
За повідомленням органів внутрішніх справ Вінницької області, протягом січня 2012 р. зареєстровано 1,0 тис. злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 12% менше, ніж у січні 2011р. Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 38% – тяжкі та особливо тяжкі.
Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.
У загальній кількості злочинів 56% склали злочини проти власності, 12% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, по 5% – злочини проти життя та здоров’я особи, злочини проти громадського порядку та моральності, по 4% – злочини проти громадської безпеки, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3% – злочини у сфері господарської діяльності, по 2% – злочини у сфері службової діяльності, а також злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та 1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Протягом одного місяця 2012р. скоєно 12 умисних тяжких тілесних ушкоджень (що у 2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року), 7 умисних вбивств і замахів на вбивство (на 75% більше, ніж у січні 2011р.). Так саме, як і у січні минулого року, за перший місяць 2012р. зареєстровано 2 випадки зґвалтування і замахи на зґвалтування.
Кількість крадіжок (414 випадків) і грабежів (30) порівняно із січнем 2011р. зменшилась відповідно на 5% та 6%, проте кількість розбоїв (6) збільшилась на 20%. Порівняно із відповідним періодом минулого року кількість випадків шахрайства (56) та хабарництва (4 злочини) зменшилась відповідно на 18% та 50%.
Органами внутрішніх справ за січень 2012р. виявлено 1 організовану групу та злочинну організацію, що діяла в Могилів-Подільському районі, у складі якої було скоєно 3 злочини.
Кількість потерпілих від злочинів за січень 2012р. становила 659 осіб (на 5% менше, ніж у січні 2011р.), з числа яких 237 осіб – це жінки, 69 пенсіонерів, 28 осіб – неповнолітні та 2 особи – діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 376 осіб (57%) та шахрайств – 57 осіб (9%), серед яких 37% – жінки (160 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждало 23 особи, з яких 35% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 17 осіб, із числа яких 18% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 24% було вбито.
Серед виявлених осіб (0,6 тис.), які вчинили злочини, 48% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 25% мають незняту або непогашену судимість, 18% вчинили злочин у групі, 15% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 9% – жінки, 3% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 65%.