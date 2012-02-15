Зниклого хворого хлопчика майже через добу розшукала міліція

Вінницькі міліціонери розшукали 14 – річного підлітка, який раптово зник 12 лютого і майже добу мандрував по місту.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Повідомлення про зникнення хлопця надійшло до правоохоронців від його матері. Як з’ясувалося, неповнолітній мешкає у селі Селище Вінницького району і навчається в Прибузській спеціальній школі – інтернаті, яка знаходиться неподалік від обласного центру у селі Агрономічне. На вихідні та святкові дні мати забирала сина додому, а після цього відправляла на автобусі до навчального закладу. 12 лютого вона посадила підлітка на рейсовий автобус і нагадала, що він має зійти через дві зупинки. Натомість хлопець вирішив проїхати далі і вийшов на кінцевій зупинці маршруту у Вінниці.

Щоб з’ясувати чи з сином усе гаразд, жінка зателефонувала до навчального закладу, але у відповідь почула, що підліток не з’являвся. Інформацію про зникнення хлопця одразу передали правоохоронцям і протягом наступної доби працівники міліції його знайшли. Як з’ясувалося, неповнолітній вийшов на кінцевій зупинці автобусу і декілька годин мандрував містом. В одному з міських кафе хлопчина купив собі чаю і залишився до закриття закладу. Врешті він опинився у пункті обігріву поблизу Центрального автовокзалу.

Увесь цей час працівники міліції не переставали шукати неповнолітнього. Перевіряли комп’ютерні клуби, вокзали та крамниці, які працюють до пізнього часу. Працівники Управління надзвичайних ситуацій, які чергували у пункті обігріву, повідомили про неповнолітнього правоохоронцям і незабаром його доставили до батьків. Наразі він перебуває у навчальному закладі і стан його здоров’я задовільний.