Вінницю атакуватимуть сніговики

У неділю, 19 лютого, у Вінниці відбудеться конкурс колективної снігової творчості «ПАРАД СНІГОВИКІВ».

Про це повідомили у відділі в справах молоді та туризму Вінницької міської ради.

Усіх, хто хоче отримати величезний заряд позитивних емоцій та разом з друзями провести сніговий вік-енд, запрошуються на площу біля Вінницької Вежі.

У програмі - конкурс на найкращого сніговика, на найдружнішу команду, найактивнішу родину та на найкращого корпоративного сніговика.

Реєстрація команд - Вінницька Вежа, «Турцентр Подільський» (вул. Козицького, 20, І-й поверх) о 13-00 год.

Як обіцяють організатори конкурсу, гарний настрій, незабутні враження, позитивні емоції та гарантовані подарунки отримають усі учасники акції.