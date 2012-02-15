Вінничанка «RapIra» їде на «Євробачення»

18 лютого 2012 року о 12.30 на Першому національному каналі України триватиме пряма трансляція фіналу національного пісенного конкурсу «Євробачення». Уперше за право представляти Україну на європейському рівні змагатиметься вінничанка – співачка «RapIra», яка у ході відбірного туру здивувала членів журі своєю драйвовою рок-композицію «Get over».

Своїми враженнями від кастингу 14 лютого, в День Святого Валентина, «RapIra» ділилася на прес-конференції з журналістами та представниками Студентського парламенту Вінниччини, закликаючи до підтримки у фіналі.

«RapIra» (справжнє ім’я співачки Анастасія) займається музикою з дитинства. Спершу вона виступала сольно, а починаючи з 12 років у складі гурту «RapIra», який нині відомий не лише у Вінниці, але й поза її межами. Участь у «Євробаченні», як зауважує співачка, не була випадковістю. Цьому рішенню передувало багато перемог у різноманітних конкурсах та проектах, в тому числі й закордонних. Перші ніж потрапити на кастинг у прямому ефірі, члени журі проводили аудіовідбір, на який надійшло понад 4 тисячі записів. Серед усіх обрали найкращих 58 виконавців, яких, власне, й запросили на «живе» прослуховування в ефірі Першого національного каналу.

У результаті відбору до фіналу потрапили 22 претендентів, переважна більшість з них живуть і працюють у Києві, а деякі (Гайтана, Оля Полякова, Бондарчук) добре відомі на всю країну. Та, як зауважує «RapIra», це її не лякає, бо її музика достойна глядацької симпатії та підтримки, якщо не від усіх українців, то хоча б від шанувальників рок-музики.

Беручи участь у кастингу пісенного конкурсу «Євробачення», я не ставила собі за мету перемогти. Звичайно, я мріяла потрапити до фіналу, але в першу чергу прагнула гідно представити нашу Вінницю, заявити про те, що тут вирує музичне життя, існує прекрасний творчий простір, який вартий уваги як з боку професійних музикантів, так і слухачів.

Щоб підтримати 18-річну вінницьку співачку «RapIrу», достатньо 18 лютого протягом прямого ефіру фіналу національного пісенного конкурсу «Євробачення» надіслати СМС-повідомлення. Виступатиме вінничанка під щасливим номером 13.

