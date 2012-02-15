У Вінниці знову пройде форум молодої музики

З 27 лютого по 1 березня у Вінниці триватиме Форум молодої музики «Барви музики ХХ сторіччя. Авангард. Класика. Джаз» . Вперше він відбувся у нашому місті за підтримки Польського інституту в Києві та фестивалю сучасної музики «Контрасти» м. Львів ще 2001 року.

Автор проекту, - Благодійний фонд сприяння розвитку талантів Поділля, - не наважився позиціонувати свою ідею в якості Фестивалю і презентував його як експериментальний проект, започаткувавши традицію виконання сучасної музики у місті Вінниці. З часом експериментальний проект перетворився на Форум, об’єднуючи навколо себе композиторів, виконавців сучасної музики та справжніх експериментаторів музичного мистецтва.

Кожний Форум було присвячено тій чи іншій країні, серед яких Польща, Німеччина, Австрія, Швейцарія та Сполучені Штати Америки. Саме у 2007 року Форум відвідав надзвичайний та повноважний посол США Уільям Тейлор, за допомогою якого відбулась всеукраїнська прем’єра мистецького проекту «Музика Голівуду».

За часів існування Форуму молодої музики «Барви музики ХХ сторіччя. Авангард. Класика. Джаз» на концертах проекту відбулось 26 світових та 79 всеукраїнських прем’єр. Завдяки цьому Форум є відомою мистецькою подією не тільки в Україні, а й за Ії межами.

У попередні роки учасниками Форуму були відомі українські композитори такі як Валентин Сильвестров, Мирослав Скорик, Євген Станкович, Володимир Рунчак, Валентин Годзяцький, Юрій Ланюк, Богдана Фроляк та багато інших.

У 2009 році Форум вперше відбувся під гаслом «Слухай українське». З цього часу організатори, а це автор проекту Благодійний фонд сприяння розвитку талантів Поділля, департамент культури Вінницької міської ради та Вінницька обласна філармонія повертаються до цієї теми, намагаючись презентувати найкращі зразки української академічної музики.

Цьогорічний Форум не є виключенням.

27.02. День перший. Білий колір. Духовна музика.

28.02. День другій. Червоний колір. «Поза межами жанрів».

29.02 День третій. Зелений колір. Класика 20 століття.

1.03 День четвертий. Золото джазу.