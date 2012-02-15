"Регіна" - краща торгова марка Поділля втретє

Вінницька обласна державна адміністрація провела п'ятий регіональний конкурс “Кращі торгові марки Поділля 2012” серед підприємств харчової та переробної галузі.

Сьогодні, 15 лютого, в рамках XIV міжрегіональної спеціалізованої виставки “Продіндустрія”, що проходить в Експоцентрі Вінницької ТПП, відбулося нагородження переможців конкурсу.

Президент Вінницької ТПП Олександр Дідик та заступник голови Вінницької ОДА Володимир Барецький вручили керівникам 16 підприємств області, котрі заслужили гарну репутацію у наших земляків та далеко за межами області, дипломи, пам'ятні знаки та сертифікати до них.

Серед нагороджених такі відомі вінничанам виробники м’яної продукції як ТОВ “Літинський м'ясокомбінат” і ТОВ “ВіК торгова марка “Приборівські ковбаси”, ТМ “Никифор”, молокопереробні компанії ПАТ “Літинський молочний завод” та ТОВ фірма “Люстдорф”, постачальники рибної продукції “ТОВ “Бріз-Т” та ТМ “Тріал”.

Також серед перерможців і такі відомі подільські підприємства як ПАТ “Вінницький олійножировий комбінат”, ПрАТ “Вінницький завод фруктових концентратів і вин”, Пат “Вінницька харчосмакова фабрика” тощо.

Втретє вибороло нагороду “Краща торгова марка Поділля” ПрАТ “Мурованокуриловецький завод “Регіна”. Цьогоріч серед переможців лише це підприємство представляло виробництво мінеральних вод.