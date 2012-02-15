Перший поверх "Савою" віддадуть під музей готелю

На першому поверсі колишнього готелю “Савой” відкриють музей.

Про це з посиланням на ініціатора новації голову Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталія Кузьмишина, відомству якого у 2010 році передали будівлю готелю у довгострокову оренду, повідомив телеканал “ВІТА”.

Допомогти створити музей зголосились члени громадської організації «Краєзнавче товариство».

Краєзнавці Олександр Федоришин та Назарій Давидовський досліджували минуле готелю “Савой” . Невідомі історичні факти та унікальні фотографії, які вони віднайшли, були рередані голові Вінницького апеляційного адміністартивного суду Віталію Кузьмишину. На основі цих документальних свідчень в подальшому і створять музей.

- Можливо, це буде панно, чи експозиція буде в якійсь іншій формі, але створення на першому поверсі музею готелю “Савой” буде. Ймоввірно, він переросте у музей Вінниці 1912 року. Або це буде музей асторичного центру міста , - каже віталій Кузьмишин.

Готель “Савой” -це архітектурна пам'ятка забудови 1912 — 1913 років. За словами краєзнавця Олександра Федоришина, жодних креслень тих часів не збереглося. Згідно з дослідженнями, головним архітектором його готелю був Григорій Артинов. Проектували його також Мойсей Ваксман та Василь Кричевський.

З історичних джерел відомо, що готель “Савой”став першим шестиповерховим готелем Вінниці з вмонтованим електричним ліфтом. Обігрівалась будівля центральним водяним опаленням. На першому поверсі розташовувались перукарня, кондитерська, квіткова та інші крамниці. Частину другого поверху займав ресторан. Його вікна виходили на площу.

Перший асфальт у Вінниці з'явився саме навколо “Савою”. Ним було вкрито ділянку тротуару перед головним входом, прикрашеним двома мармуровими левами.

Готель мав шостий мансардний поверх із навісним балконом. За словами Олександра Федоришина, його було зруйновано під час Великої Вітчизняної війни, а саме, в березні 1944 року, коли точились бої за Вінницю. Тоді палала вся будівля . Відновили роботу готелю у 1953 році. В той час “Савой” переіменували в готель “Україна”.