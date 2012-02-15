Депутати посприяли розвитку громадянського суспільства в області

Як зазначив заступник начальника управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Вінницької ОДА Володимир Лазаренко, дана Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки спрямовує зусилля місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на створення сприятливих умов для ефективного функціонування третього сектору, що є основною передумовою залучення громадських організацій до формування державної і регіональної політики та більш повного використання їхнього потенціалу для розвитку регіону.

У Вінницькій області зареєстровано понад 1,9 тис. громадських об`єднань з них обласних зареєстровано 862 громадських організацій різної спрямованості. До активних варто віднести молодіжні, козацькі, ветеранські, екологічні та правозахисні громадські організації.

- Вперше в Україні прийнятий Закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, в якому чітко йдеться про розбудову громадянського суспільства, і в тому числі про взаємодію громадських організацій з владою, - говорить Володимир Лазаренко. - В грудні 2011 року ми цю програму обговорювали з громадськими організаціями на рівні республіканських семінарів за участі представників ОБСЄ. Для прикладу зазначу, що європейські країни віддають вагомий відсоток бюджетних коштів на розвиток громадянського суспільства - Чехія 5%, Угорщина – 4%, Польща – 3%.

Загалом прийнята Програма передбачає проведення протягом 2012 - 2015 років заходів, спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування та реалізації державної і регіональної політики, зокрема шляхом створення на обласному та місцевому рівнях сприятливого правового середовища для діяльності ІГС через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального рівня; створення належної інфраструктури для такої взаємодії через роботу Інформаційно-ресурсного центру; впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії; вироблення прозорих механізмів підтримки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування суспільно-корисної діяльності ІГС через впровадження механізму соціального замовлення; розширення участі ІГС регіону у процесах вироблення та реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування владних повноважень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення; стимулювання громадської активності населення Вінниччини через впровадження форм заохочення ініціатив ІГС тощо.

Розпорядниками коштів Програми виступають Вінницька обласна державна адміністрація та управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації. Чиновники управління стверджують, що рух коштів прозорий, на конкурсних засадах, і прозорий у ЗМІ.

Фінансування заходів Програми здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 3 млн. грн.

Як наголосила заступник голови Громадської ради при Вінницькій обласній раді Світлана Демко, Вінницька область була першою в Україні у створенні подібного об’єднання, після чого переймати наш досвід почали в інших областях.