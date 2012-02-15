Сніг залишив сільську родину без домівки
13:27, 15 лютого 2012Вінниця
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Вчора буквально без даху над головою залишилася родина у селі Шипинки Барського району.
Про це повідомило УМНС у Вінницькій області.
Родину приблизно о п'ятій ранку розбудив тріск покрівлі приватного житлового будинку. Дах не витримав навантаження від великої снігу, який випав останнім часом, і завалився.
На щастя, господарі, що мешкали в будинку, не постраждали. Обоє живі-здорові . Їх тимчасово прихистили сусіди.
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