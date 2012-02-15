В УНІАН розкажуть, що Немирів - це не тільки горілка

У п`ятницю, 17 лютого, в УНІАН відбудеться чергове засідання Клубу мандрівників “УНІАН - Тут і Там”.

Постійний член клубу Дмитро ГОРЧАКОВ проведе віртуальну екскурсію “Чого ви ще не знаєте про Вінниччину”. Дмитро, який багато подорожує Україною, каже: “Вінниччина – це якісь пару сотень кілометрів від Києва. Тут немає визначних пам`яток світового рівня і навіть жодного з Семи Чудес України. Проте для допитливого туриста тут є що подивитися! Сільський музей авіації і космонавтики, улюблені місця Чайковського, глинобитна синагога - це маленькі і великі скельця чудового калейдоскопа.

А ще Немирів - це не тільки горілка, а Тульчин - це не тільки масло. Я готовий поділитись своїми маленькими “відкриттями” цього краю, і переконаний, що багато кому захочеться побувати в цих місцях”.

Цього року всі бажаючі також зможуть стежити за зустрічами в клубі на сайті УНІАН.

Довідка УНІАН. Засновниками клубу виступили УНІАН і туристичний сайт “Тут і там” . Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА, полягає в тому, щоб «дати можливість тим, хто подорожує Україною (Тут), або за кордоном (Там), розповісти про свої пригоди в невимушеній, камерній атмосфері таким же колегам-мандрівникам. По суті, йдеться про розвиток жанру усних дорожніх нотаток, які завдяки сучасним технічним можливостям можна щоразу створювати як яскраве авторське шоу».

«Родзинка» проекту, додає керівник сайту «Тут і Там» Володимир ЗМАЖЕНКО, полягає в тому, що в Клубі кожен мандрівник може себе спробувати в ролі «Юрія Сенкевича» (популярний телеведучий радянських часів – УНІАН), обравши собі маршрут для розповіді, стилістику або ілюстративний матеріал - фотознімки, відеоматеріали або щось інше. Слухачі ж і глядачі можуть бачити світ не очима одного-єдиного ведучого, а відкривати для себе Україну та інші країни через емоції й сприйняття різних людей. Також важливо, що це інтерактивне спілкування, чого не може бути в будь-якій телепередачі – ви не зможете запитати ведучого, уточнити щось у нього, попросити “відмотати” назад цікавий кадр”.

У роботі клубу можуть взяти участь всі бажаючі.