"Вінницягаз" скорочує свої збитки

Публічне акціонерне товариство з газопостачання і газифікації ”Вінницягаз” в 2011 році скоротило збитки на 62,55%, або на 96,264 млн. грн., в порівнянні з 2010 роком – до 57,638 млн. грн.

Про це зазначено в повідомленні компанії, обнародуваному на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. У 2011 р. “Вінницягаз” збільшило чистий дохід в 2,4 раза, або на 577,810 млн. грн. в порівнянні з 2010 роком - до 992,404 млн. грн.

Валовий прибуток (виручка) від реалізації в 2011 році збільшився в 2,3 раза, або на 665,497 млн. грн. в порівнянні з 2010 роком – до 1 млрд. 190,085 млн. грн.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство з газопостачання і газифікації ”Вінніцягаз” займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Вінницької області. 47,059% акцій ”Вінніцягаз” належить Національній акціонерній компанії ”Нафтогаз України”, 12,73% акцій Товариству ”Інвест-ресурс” (м. Івано-Франківськ), 19,09% - ВАТ «Ролюкс» (м. Івано-Франківськ), 19,09% - ВАТ «Агропромкомплект» (м. Львів). ”Вінніцягаз” в 2010 році збільшив рівень збитків в 2,44 раза, або на 90,265 млн. грн., в порівнянні з 2009 роком – до 153,902 млн. грн. У 2010 р. “Вінніцагяз” збільшив рівень чистого доходу на 19,3%, або на 67,061 млн. грн., в порівнянні з 2009 роком - до 414,594 млн. грн.

