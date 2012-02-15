У Вінницькій області запрацює Радіо Марія

Сьогодні Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про надання Радіо Марія права мовлення на частоті 70,91 FM у м. Вінниця та Вінницькій області.

Про це повідомив католицький часопис CREDO.

За словами працівників Радіо Марія, значну перевагу на конкурсі вдалося отримати завдяки підтримці вінницьких католиків.

У неділю, 12 лютого, у трьох римо-католицьких парафіях Вінниці було зібрано 923 підписи з проханням надати частоту для мовлення Радіо Марія у місті. «Ми – єдина станція, яка продемонструвала наявність потенційних слухачів ще до отримання частоти», - сказав піар-менеджер Радіо Марія Ігор Тишкевич.

Мовлення Радіо Марія буде цілодобовим. За словами представників радіо, крім Вінниці та Вінницької області, сигнал сягатиме Бердичева Житомирської області.

Також у планах - створити вінницьку регіональну студію.

Наразі Радіо Марія збиратиме кошти на оплату ліцензійного збору та підписуватиме договори на передачу сигналу. Лише після цього радіо можна буде почути у Вінниці.

Як повідомили CREDO в головному офісі Радіо Марія, на всі ці формальності доведеться витратити близько 5-6 тижнів.

Поки що Радіо Марія звучить у Київській, Рівненській та Волинській областях.

Крім того, Радіо Марія можна слухати он-лайн у будь-якому куточку світу.