Вінницькі хокеїсти залишились без головного конкурента

З 17 по 19 лютого у Единбурзі (Шотландія) відбудеться клубний чемпіонат Європи з індорхокею у групі “Трофі” (другій за значенням). Україну у ньому представляє вінницький клуб “Олімпія-Колос-Секвоя”. Підопічні Павла Мазура змагатимуться з чемпіонами Франції, Чехії, Бельгії, Шотландії, Португалії та Данії. У турнірі планувалася й участь чемпіона Польщі – ХК “Грюнвальд”, який мав стати одним з головних конкурентів вінничан у боротьбі за медалі. Але в останній момент поляки відмовились від участі, адже у строки проведення клубного чемпіонату Європи збірна Польщі, основу якої складають гравці “Грюнвальда”, у Делі боротиметься у олімпійському відбірному турнірі. Через це змагання у Единбурзі вирішили проводити без підгруп і стадії “плей-офф”, а за простою коловою системою.

– Ми сподіваємось у Шотландії не лише поборотися за медалі, але й плануємо посісти 1-е чи 2-е місця, – сказав Павло Мазур. – Це дасть право “ОКС” підвищитись у класі і наступного року дебютувати в еліті європейського індорхокею. Але зробити це буде непросто, адже ми працюємо на 2 фронти. Зокрема, водночас ведемо підготовку до олімпійського відбору з хокею на траві у Ірландії. Такого у моїй практиці ще не було.

Перед польотом до Единбурга “Олімпія-Колос-Секвоя” 10 днів провела на навчально-тренувальному зборі з функціональної підготовки (без ключок) у Берегово. За словами тренерів, гравці добре підготовлені до баталій у Шотландії. Туди полетять 12 вінницьких гравців – 2 воротаря і дві п’ятірки польових хокеїстів.