Оратівські освітяни нахімічили із котельнею та вугіллям

Фінансові порушення на суму більш як 500 тис. грн виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії відділу освіти Оратівської райдержадміністрації. З них – понад 471 тис. грн склали порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

Про це повідомила Прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Так, у вересні 2011 року посадові особи установи за відсутності відповідного рішення сесії Оратівської районної ради незаконно списали з балансу та передали Оратівській селищній раді частину приміщення шкільної котельні разом із майном загальною вартістю понад 234 тис. грн.

У 2010 та 2011 роках, внаслідок безпідставного збільшення потреби у вугіллі для опалення загальноосвітніх шкіл, у тому числі й закритих з вересня минулого року Яблуновицької та Оратівської СЗОШ І – ІІ ст., завищено обсяги бюджетних асигнувань на загальну суму понад 179 тис. грн, які повністю профінансовані.

Під час ревізії виявлені й порушення чинного законодавства, що регламентує порядок оплати праці. Так, через неправильний розрахунок бухгалтерською службою розміру середньої зарплати при нарахуванні відпускних, працівникам установи протягом 2010 – 2011 рр. зайво виплачено понад 25 тис. грн.

Окрім того, ревізори виявили факти оплати робіт із капітального ремонту у завищених розмірах, покриття витрат спеціального фонду за рахунок загального, нестачу товарно-матеріальних цінностей тощо – усього на загальну суму понад 23 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства, на дев’ятьох посадових осіб відділу освіти Оратівської райдержадміністрації складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.

Варто зазначити, що ще до завершення контрольного заходу ревізорам вдалося забезпечити усунення виявлених порушень у повному обсязі.