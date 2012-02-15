Трохи Європи переїздить до Вінниці

Зовсім скоро, з 27 лютого, на приміщенні обласної державної адміністрації майорітимуть прапори кількох держав: у Вінниці запрацює координаційний центр Єврорегіону “Дністер”, угоду про створення якого було підписано 2 лютого у столиці обласною владою та головами шести районів Молдови.

Про це повідомив начальник відділу зовнішніх зв'язків та промоцій виконавчого апарату Вінницької обласної ради Володимир Мережко.

На урочистості приїде низка послів, зокрема надзвичайних та повноважних послів України в Молдові і Молдови в Україні, а також представників дипломатичного корпусу, міжнародних фундацій та авторитетних громадських організацій, голови представництв ЄЕС в Україні та Молдові.

Чимало гостей Вінниця прийматиме і наступного дня, 28 лютого, на святкуванні 80-ї річниці утворення вінницької області. Свій приїзд, зокрема, підтвердив Генеральний секретар Асамблеї Європейських регіонів Паскаль Георген, який візьме участь у засіданні круглого столу на тему «Роль міжрегіональної співпраці та сильної регіональної демократії».