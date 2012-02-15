На "Парижі" облаштували "Стіну кохання"

З нагоди Дня Святого Валентина у місті над Бугом створили «Стіну кохання” на Театральній площі, вінницькому Парижі. Вона уявляла собою кілька стендів, які підтримували молоді люди. На кожному з них були слова кохання та ніжності до близьких. Дозволялося й дописувати на вільне місце. Такі дописувачі отримували невеликі сувеніри від організаторів. Серед них були навіть ... пенсіонери. Чому б і ні, адже кохати можна у будь-якому віці?!

Придумали “Стіну кохання” активісти Студентського парламенту Вінниччини.

– Спочатку такі плакати знаходились у вищих навчальних закладах міста. Слова кохання на них писали усі бажаючі студенти. Після заповнення більшої частини стендів ми й створили велику вінницьку “Стіну кохання”, – розповів депутат Студентського парламенту Вінниччини Роман Молдован. – Перехожі, які щось дописували чи домальовували на ній, отримували від нас подарунки: брелоки, календарики тощо.