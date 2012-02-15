Зерна і деревини Вінниччина експортуватиме більше

Вінницька обласна влада прогнозує збільшення обсягів експорту сільськогосподарської продукції, продовольства, деревини та продукції її переробки.

Про це повідомив начальник відділу зовнішніх зв'язків та промоцій виконавчого апарату Вінницької обласної ради Володимир Мережко.

За його словами, зміни в структурі експорту традиційно аграрної області не очікується. Натомість влада очікує зростання обсягів експорту. Зокрема. Зростання експорту зернових очікується на 14%, рослинних та тваринних жирів — на 18%, готової харчової продукції — на 20%.

Також прогнозується зростання обсягів експорту деревини та виробів з неї і машин, механізмів та обладнання.