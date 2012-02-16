Стратегія Вінниччини профінансована лише на 27,6%

Вінниччина одна з перших в Україні, яка відповідно до Закону України „Про стимулювання розвитку регіонів” 26 січня 2010 року уклала Угоду щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною радою, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 319-р та рішенням обласної ради 1 квітня 2010 року № 1001 з терміном дії до 31 грудня 2015 року.

Орієнтований обсяг фінансування спільних заходів на 2010-2015 роки становить 2852 млн. грн., у тому числі за рахунок Державного бюджету – майже 1625 млн. грн., інших джерел – 728 млн. грн.

В цілому за 2010 рік спільні заходи Угоди було профінансовано на суму 110 млн. грн. або на 59,2% від обсягів, запланованих в Угоді на 2010 рік.

Протягом 2011 року на виконання спільних заходів виділено кошти в сумі 148,5 млн. грн.., що становить 27,6% від загального обсягу фінансування, передбаченого на 2011 рік.

В 2011 році не профінансоване створення Подільського навчально-науково-інноваційного центру новітньої техніки і технології в АПК як структурного підрозділу Вінницького національного аграрного університету. Залишилась без коштів програма по вирощуванню екологічно чистої продукції, взагалі не будувалися водопроводи для забезпечення потреб сільського населення. Також не вистачило коштів і на реставрацію Палацу Потоцьких у Тульчині.

При цьому перший заступник начальника Головного управління економіки Володимир Репей на черговій сесії Вінницької обласної ради зазначив, що пріоритетними напрямами діяльності до 2015 року буде впровадження енергозберігаючих технологій, розбудова та модернізація об’єктів туристичної інфраструктури, розвиток АПК на основі сучасних та інноваційних технологій та розбудова транспортної й прикордонної інфраструктури.

- Вже в цьому році ми плануємо продовжити модернізацію і реконструкцію Вінницького аеропорту „Гавришівка”, в 2012 році виділяються кошти на школи-довгобуди в с.Гопчиця Погребищенського району – 7,7 млн. грн., в с.Михайлівка Вінницького району – 2,7 млн. грн. В 2013 році – на реконструкцію обласного драматичного театру ім.М.Садовського – 297 млн. грн., в тому числі з Державного бюджету – 269 млн. грн., - зазначив заступник начальника управління економіки.