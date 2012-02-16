Яворівський підтримуватиме на Липовецьких виборах опозиціонера

Про це він УНІАН повідомив на прес-конференції у Вінниці 15 лютого.

- Найближчими днями я планую поспілкуватися з людьми в районі, переконати їх, що опозиційний кандидат захищатиме інтереси селян краще за провладного, – не приховував нардеп Яворівський. – Ці вибори багато чого дадуть нам – в плані обізнаності з методами влади та опрацюванні протидії брудним технологіям, адже парламентські вибори – не за горами.

На запитання, чи буде він балотуватись на Вінниччині на чергових виборах до Верховної Ради, Володимир Яворівський відповів, що протягом багатьох років його доля так складається, що він іде на виборчу кампанію далеко від своєї малої Батьківщини. Зокрема, останні роки його депутатська доля пов’язана з Кіровоградщиною. Але у разі якщо норми Закону про вибори залишаться такими, що треба буде обирати або „мажоритарну”, або списки, то, скоріше, на його думку, він піде за виборчими списками.

Як зазначив Володимир Олександрович, від опозиційних сил в Україні буде сформована „бригада” з 10-ти – 15-ти бійців, які працюватимуть по всій Україні у виборчій кампанії.

