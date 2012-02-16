У Жмеринці родина отруїлась чадним газом

16 лютого о 4:30 у оперативно-координаційний центр Територіального управління МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що в Жмеринську районну лікарню в реанімаційне відділення з діагнозом "отруєння чадним газом середньої тяжкості госпіталізована сім'я з 4 чоловік. Зокрема постраждали 33-річні чоловік та дружина і їхні діти - 12-річний хлопчик і 5-річна дівчинка.

Про це повідомило УМНС у Вінницькій області.

Встановлено, що сім'я отруїлася у себе будинку на вул. Магістральної в р. Жмеринка.

Попередня причина отруєння - несправність газової колонки.

На місці події працює оперативна група Жмеринського районного відділу ТУ МНС у Вінницькій області, працівники газової служби.