Середня зарплата в області зросла на 16.6%
11:49, 16 лютого 2012Вінниця
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Протягом 2011 року
Упродовж 2011 року середньомісячна зарплата на Вінниччині порівняно з показником 2010 року зросла на 16.6% і становила 2074 гривні.
Про це повідомив начальник Головного управління праці і соціального захисту населення Вінницької ОДА Олег Новицький.
Реальна заробітна плата при цьому зросла на 13.1%.
Загалом Вінницька область закінчила рік із загальною заборгованістю 15.6 млн. гривень. Це на 2.8 млн. гривень менше, аніж на початок 2010 року, або на 15.4%.
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