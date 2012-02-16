Середня зарплата в області зросла на 16.6%

Упродовж 2011 року середньомісячна зарплата на Вінниччині порівняно з показником 2010 року зросла на 16.6% і становила 2074 гривні.

Про це повідомив начальник Головного управління праці і соціального захисту населення Вінницької ОДА Олег Новицький.

Реальна заробітна плата при цьому зросла на 13.1%.

Загалом Вінницька область закінчила рік із загальною заборгованістю 15.6 млн. гривень. Це на 2.8 млн. гривень менше, аніж на початок 2010 року, або на 15.4%.