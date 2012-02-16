30% підприємств області спрацювали зі збитками

За підсумками 2011 року зафіксовано фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств Вінниччини до оподаткування (сальдо) на рівні 1412391,2 тис. гривень.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загальної кількості підприємств 70.2% спрацювали з прибутками, заробивши 2251716,9 тис. гривень.

Решта підприємств у звітності вказала від'ємні фінансові результати на суму 839325,7 тис. гривень.