Інвалідні візки можна буде придбати за ваучерами

В органах соцзахисту Вінницької області наразі перебуває на обліку 18 235 осіб, які потребують забезпечення технічними засобами реабілітації. В тому числі — 13 тис. осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Про це повідомив на підсумковій Колегії начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької ОДА Олег Новицький.

Як повідомив посадовець, цьогоріч очікується спрощення процедури отримання інвалідних візків тими, хто їх потребує.

- За підсумками торішньої тематичної колегії, ми вийшли на Мінсоцполітики з пропозицією щодо зміни умов забезпечення інвалідів допоміжними засобами. А саме, стосовно безпосереднього забезпечення інвалідів ваучерами, які дозволять їм вибрати той, чи інший візочок, або інший засіб реабілітації самотужки, - сказав Олег Новицький. - Незабаром проведення тендерів на придбання цієї продукції буде відмінено, - відповідний закон про зміни (спрощення) процедур прийнято в другому читанні. Я думаю, що саме у 2012 році інваліди зможуть відчути покращення якості допоміжних засобів, які їм пропонуються, порівняно з тими, котрі нині нам представляють по тендерах через Міністерство.

Надалі формат буде такий: людина отримує ваучер на суму придбання візка. Буде запропоновано кілька моделей на вибір, а інваліди самі обиратимуть, який їх влаштовує, замовлять і отримають. Якщо людина обере дешевший, - держава компенсує різницю вартості, на яку отриманий ваучер. Відмовиться від запропонованих моделей взагалі — отримає кошти і придбає візка на власний смак самостійно.