Виплати державних допомог зросли всього на 2.2%

На Вінниччині протягом 2011 року майже 113 тис. родин і громадян, які маєть право на державну допомогу, скористалися соціальними виплатами, пільгами та матеріальними допомогами.

Про це повідомив на підсумковійКолегіїначальник Головного управління праці та соціального захисту населення вінницької ОДА Олег Новицький.

Сума нарахованих та виплачених державних допомог становить 1.027 млрд. гривень.

Порівняно з 2010 роком обсяг виплат зріс на 22.8 млн. гривень, або на 2.2%.