55-річного охоронця вбили за металобрухт

Вінницькі оперативники карного розшуку затримали днями на території Львівської області двох чоловіків, яких обґрунтовано підозрюють у скоєні вбивства 55 – річного вінничанина.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Зловмисники виявилися рідними братами віком 37 та 29 років. Старший брат, як з’ясувалося, раніше вже був засуджений за вбивство і провів 15 років у в’язниці.

Про розкриття цього злочину та про криміногенну ситуацію на території Вінниччини розповів на прес–конференції начальник Управління карного розшуку УМВС України у Вінницькій області Олександр Глянько.

Як стало відомо, загиблий працював охоронником на складах одного з вінницьких підприємств. З 6 на 7 лютого він заступив на добове чергування, а на ранок працівники підприємства знайшли його вбитим на вулиці поблизу адмінбудівлі. На його тілі правоохоронці виявили численні тілесні ушкодження, що свідчило про жорстоку насильницьку смерть.

Пошуки підозрюваних ускладнювались складними погодними умовами і тим фактом, що підприємство знаходиться у так звані промислові зоні, де поруч майже немає житлових будинків і, відповідно. можливих свідків цієї події.

На місці скоєння злочину працівники міліції виявили лише декілька слідів від взуття і відірвану з одягу накладну кишеню. Було встановлено, що зловмисників було декілька і що вони потрапили на територію підприємства з метою заволодіти кольоровим металом. Начальник карного розшуку Олександр Глянько зазначив, що проводилася дуже кропітка і тривала робота. Над розкриттям цього вбивства працював не один десяток працівників міліції. Перевірялися пункти прийому металобрухту, опитували громадян, які мешкають неподалік від місця скоєння злочину та тих, які працюють на сусідніх підприємствах.

Згодом оперативники вийшли на слід підозрюваних і незабаром їх було затримано. Їх виявили та затримали у місті Стрій Львівської області. Підозрювані вели переважно кочовий спосіб життя і займалися викраданням кольорових та чорних металів у різних містах України. У день трагеді вони проникли на територію вінницького підприємства з черговою метою розжитися на металі, але шлях їм перегородив охоронник, який у цей час здійснював обхід території. Зловмисники вступили в бійку з чоловіком і під час цього декілька разів вдарили його сокирою по голові. Після цього відправились на залізничний вокзал і виїхали потягом у напрямку Львова.

Наразі підозрювані затримані і перебувають в міському ізоляторі тимчасового утримання. За фактом навмисного вбивства порушили кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомив Олександр Глянько, з початку року на території Вінницької області було зафіксовано 12 навмисних вбивств. Усі ці злочини розкриті і зловмисники притягнуті до кримінальної відповідальності.