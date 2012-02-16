Вінниччина виробила молока найбільше в Україні

В 2011 році обсяги виробництва молока по області склали 838,3 тис. тонн – найвищий показник по виробництву молока по Україні.

За 2011 рік підприємства області від реалізації молока отримали 74,8 млн. грн. чистого прибутку при рентабельності 29%.

Вінницька облдержадміністрація визначила розвиток молочного скотарства пріоритетним напрямком розвитку агропромисловості області. Наразі стоїть завдання забезпечити виконання всіх вимог розвитку галузі, в першу чергу – залучення інвестицій.

Як зазначив на підсумковій Колегії 16 лютого начальник головного управління агропромислового розвитку області Микола Неїлик, в тваринницькій галузі маємо забезпечити розвиток великотоварного виробництва – будівництво доїльних залів та тваринницьких комплексів, щоб мати європейські стандарти по виробництву молока.

Найбільше молока вироблено аграріями Гайсинського, Томашпільського, Тростянецького, Козятинського та Калинівського районів.

Наростили виробництво молока сільськогосподарські підприємства Гайсинського, Іллінецького, Калиновського, Козятинського, Липовецького, Літинського, Мурованокуриловецького, Оратівського, Піщанського, Тульчинського, Чечельницького, Чернівецького, Шаргородського районів.

