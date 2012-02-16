63-річного вінничанина вбило струмом на Козятинщині

П’ятнадцятого лютого близько 13-ї години козятинським рятувальникам надійшло повідомлення від правоохоронців про враження людини струмом.

Про це повідомила Прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Надзвичайна подія сталася у селі Сигнал Козятинського району на місцевій електропідстанції. 63- річний житель Вінниці роблячи заміри земельної ділянки на електропідстанції, доторкнувся металевою трубою до повітряної високовольтної лінії. Через це чоловік отримав смертельне ураження електричним струмом. Наразі проводиться судово- медична експертиза.

З початку року в області зареєстровано 5 випадків, де загинуло 3 людини, травмовано 2 особи серед, яких 1 дитина.