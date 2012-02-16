Проходить обласний тур на "Учителя року-2012"

На базі Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників та загальноосвітніх навчальних закладів міста Вінниці проходить ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012».

Про це повідомило Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Переможці найпершого – районного – туру представляють на розсуд журі власні розробки, методичні напрацювання та педагогічний досвід, виборюючи право представляти область на Всеукраїнському рівні.

Серед основних завдань конкурсу - удосконалення фахової майстерності вчителів та стимулювання їх творчого самовдосконалення, популяризація педагогічного досвіду та підвищення престижу вчительської професії.

Цьогоріч у фаховому змаганні свою майстерність демонструють учителі української мови і літератури, біології, етики, іноземної (англійської) мови та фізичної культури.

Відповідно до Положення, обласний тур конкурсу проходить у три етапи: у першому беруть участь представники з кожного району, до наступного переходять 12 учителів із загальної кількості учасників, на третьому етапі залишається 5 педагогів, серед яких і визначається кращий із кращих.

Відтак, перший етап обласних педагогічних перегонів вже подолали учителі української мови і літератури, етики, іноземної (англійської) мови та біології. Тож по дванадцять учасників кожної номінації нині активно готуються до наступного етапу змагань.