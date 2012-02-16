Дворічна дівчинка обпекла ноги окропом

П’ятнадцятого лютого близько 24-ї години до рятувальників м. Гайсин надійшло повідомлення про отримання опіків маленькою дитиною, жителька с. Гранів.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Дворічна дівчинка граючись на кухні вилила на себе окріп і ошпарилася. За словами лікарів, дівчинки опіки гомілок та стоп обох ніг 2-го та 3-го ступенів.

Наразі її стан оцінюють як дитини середньої важкості.