Дворічна дівчинка обпекла ноги окропом
16:25, 16 лютого 2012Вінниця
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У важкому стані
П’ятнадцятого лютого близько 24-ї години до рятувальників м. Гайсин надійшло повідомлення про отримання опіків маленькою дитиною, жителька с. Гранів.
Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.
Дворічна дівчинка граючись на кухні вилила на себе окріп і ошпарилася. За словами лікарів, дівчинки опіки гомілок та стоп обох ніг 2-го та 3-го ступенів.
Наразі її стан оцінюють як дитини середньої важкості.
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