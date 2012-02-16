Школярі вибиратимуть професію з "Профорієнтаційними терміналами"

Програмою зайнятості населення м.Вінниці на 2012-2013 роки передбачається вжиття заходів щодо поступової стабілізації ситуації на ринку праці. В рамках програми планується забезпечити сприяння у працевлаштуванні щорічно по 7,1 тис. незайнятих громадян у 2012 та 2013 роках; працевлаштувати у 2012 році на додаткові робочі місця, створені роботодавцями за сприяння дотацій з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 840 чол. з числа безробітних; забезпечити проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації по 1,4 тис. безробітних у 2012-2013 роках; забронювати у 2012 році 250 робочих місць на підприємствах, організаціях та установах міста для працевлаштування осіб, які неспроможні на рівні конкурувати на ринку праці; створити в 2012 році 7100 нових робочих місць, в 2013 році – 7150 нових робочих місць і т.ін.

Про це повідомила під час доповіді на засіданні виконкому Вінницької міської ради 16 лютого директор департаменту праці і соціального захисту населення Лариса Попова.

Оскільки вагоме місце в структурі незайнятого населення посідає молодь, яка щойно закінчила вищі навчальні заклади та знаходиться в пошуку першого місця роботи, то в перспективних планах Державного центру зайнятості є посилення профорієнтаційної роботи саме серед учнів шкіл, починаючи з середнього шкільного віку. Це робиться для того, аби вже у підлітків формувати професійні наміри та навчати їх правильно вибудовувати свою професійну кар’єру. Фактично старт цій роботі вже задано, і в 39-ти загальноосвітніх навчальних закладах міста Вінниця встановлені Програмно-апаратні комплекси „Профорієнтаційний термінал”, які містять різносторонню інформацію для випускників, їхніх батьків і педагогічного складу шкіл.