В 2011 році в АПК Вінниччини залучено 19,6 млн. дол. інвестицій

В 2011 році відбулась активізація залучення інвестицій в агропромисловий комплекс Вінниччини. За 9 місяців 2011 року в основний капітал сільськогосподарських підприємств інвестовано 1,3 млрд. грн., або у 4 рази більше, ніж в аналогічний період 2010 року.

Про це повідомив на підсумковій Колегії 16 лютого начальник головного управління агропромислового розвитку області Микола Неїлик.

За 2011 рік господарствами області закуплено 1330 одиниць сільськогосподарської техніки, що на суму на 243 млн. грн. більше, ніж в 2010 році.

В галузь сільського господарства залучено 19,6 млн. доларів іноземних інвестицій, приріст склав 1,9 млн. доларів в порівнянні з 2010 роком.

В агропромисловому комплексі області будуть реалізовуватися в найближчій перспективі 149 інвестиційних проектів на суму 17,5 млрд. грн., спрямованих на розвиток в галузі рослинництва, будівництва нових та реконструкції існуючих комплексів тваринництва, комбікормових підприємств, елеваторів, харчової і переробної промисловості тощо.