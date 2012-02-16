Вінниччина має найбільше в Україні самодіяльних творчих колективів

Вінницька область багата на творчі таланти, і підтвердженням того є існування на теренах області більш ніж 6 тисячі самодіяльних творчих колективів.

Як зазначає начальник управління культури і туризму Вінницької ОДА Марія Скрипник, Вінницька область має добру практику влаштовувати обмінні творчі звіти між районами. Такі заходи проходять під патронатом голови Вінницької ОДА Миколи Джиги та голови обласної ради Сергія Татусяка. Минулого року в обмінних концертах взяли участь 600 творчих колективів, а це більш ніж 7 тисяч учасників народної самодіяльності. Концерти передивились більш ніж 12 тисяч глядачів.

Досвід Вінницької області запроваджено на столичному рівні, де відбувається презентація проекту „Мистецтво одного села”. Зокрема, наприкінці 2011 року було презентовано с.Рахни Лісові Шаргородського району в Київському національному музеї літератури.

Марія Скрипник констатує, що бюджетних коштів не вистачає, але підтримувати воістину народні таланти беруться меценати-земляки. Зокрема, в 2011 році в Крижопільському районі закладам культури один з благодійників виділив більш ніж 1 мільйон гривень.

Можливо, бажаючих „поділитися десятиною” для закладів культури Вінниччини було б значно більше, але в Україні і досі не прийнятий Закон про меценатство, натомість не створена законодавча база для такого роду діяльності.