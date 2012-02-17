Найвродливіша серед розумниць — Оля Стороженко

У Вінниці напередодні Дня Святого Валентина пройшов нетривіальний конкурс краси. Якщо фінальне шоу загалом не відрізнялось за форматом від звичайного, то у відбіркових турах від дівчат вимагалося здивувати журі своїми талантами, ерудицією та соціальними проектами.

Більше двохсот претенденток, які навчаються у вінницьких вишах, у кількох турах намагалися пробитися до фінальної двадцятки, яка й вийшла минулої суботи на сцену Будинку офіцерів. Всі — юні, милі і вродливі. Змагалися не стільки у модельних параметрах та граційній ході, скільки у харизмі. Проте, аби потрафити смакам публіки, дівчат таки пару тижнів вчили хореографії. І не абихто, а сам Амадор Лопес, котрий зі своїм балетом “Румберос” виступав поміж виходами дівчат, намагаючись розігріти глядачів, котрі ховали носа в шубах.

А учасницям і без того було гаряче, - ритми латино, “гавайський” вихід в купальниках, граційне дефіле у вечірніх платтях, - гарні, все-таки, у нас дівчата.



Тому так непросто було журі виділити з поміж усіх шістку суперфіналісток. В журі, до речі, були люди “очень разные”, - від Володимира Козюка до В'ячеслава Узєлкова. Втім, врахували бали з відбіркових конкурсів, оцінили дівчат на сцені і таки визначились. Посперечатися з їхнім вибором було б важко, - ані зовнішність, ані інтелект та дотепнічсть фіналісток не підвели.

З поміж них обирали традиційні “міс Інтернет”, Міс глядацьких симпатій” і т.д. Перемогла ж у конкурсі 19-річна студентка Педуніверситету Оля Стороженко.

На фіналісток посипався цілий дощ призів та подарунків. Солідно долучився до призового фонду відомий бізнесмен і меценат, голова спостережної ради АТ “Мостобуд” Володимир Продивус.

Усім шести фіналісткам вручили сертифікати на 1000 гривень, а переможниці — ще й річний запас мінеральної води “Регіна”, аби була іще бадьорішою та вродливішою.

- Я вкотре переконався, що вінницькі дівчата — найвродливіші, - каже Володимир Продивус. - А ще хотів би подякувати батькам, що виростили таких розумних і людяних доньок. Вони - справжня окраса і гордість нашого міста. Кожна з них варта перемоги, але мені особливо приємно, що перемогла студентка Педуніверситету, який свого часу закінчував і я. Ця дівчинка мені “двічі землячка” виходить.