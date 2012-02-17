Електротранспорт Вінниці рухається за новим графіком

У Вінниці увесь електротранспорт міста почав рухатись по новому графіку. Робота трамваїв і тролейбусів відтепер розпочинатиметься о 5:30, завершуватиметься о 24:00.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

На маршрути вийшло 74 трамваї та 111 тролейбусів. У такій кількості електротранспорт перевозитиме вінничан і з дня запровадження нової системи пасажирських перевезень – 23 лютого. Зміниться лише довжина трамваїв – вони будуть із причіпними вагонами. Це дасть можливість перевезти більше пасажирів та покращити умови їх проїзду.

Через тиждень в тестовому режимі у місті запрацює нова система пасажирських перевезень, яка передбачає, що електротранспорт і маршрутні таксі працюватимуть в єдиній мережі. Підготовча робота триває, і для того, аби вінничани мали можливість призвичаїтись до нового графіку руху електротранспорту, який передбачає, в тому числі, і збільшення кількості трамваїв та тролейбусів на лініях, керівництво ТТУ прийняло рішення про те, що роботу по нових правилах розпочати на тиждень раніше. Це водночас дасть можливість транспортникам теж краще підготуватись до впровадження нової схеми.

Підготовка до впровадження змін у системі пасажирських перевезень щотижня аналізується на спеціальній нараді. Вчора, 15 лютого, на черговому засіданні робочої групи ці питання обговорювались у присутності дитячих омбудсменів. Школярі з розумінням поставились до намірів міської влади провести реформу задля того, аби отримати можливість розвивати громадський електротранспорт. На цій зустрічі міський голова Володимир Гройсман також зазначив, що влада готова підтримати маршрутних перевізників, які придбають, можливо у складчину, великогабаритні автобуси. У такому випадку, вони матимуть можливість працювати в системі громадських перевезень на маршрутах міста. Таким чином вони реально зможуть долучитись до розвитку системи транспортного забезпечення вінничан.

Окрім цього, вже з наступного тижня (21-23 лютого) в усіх кіосках трамвайно-тролейбусного управління подаватимуться тижневі проїзні квитки. Їх ціна складатиме на один вид транспорту для дорослих – 21 грн., для студентів 10,5 грн., для школярів 7 грн. На два види транспорту – відповідно 23, 11,5 та 8 гривень. Тижневі квитки вводяться на адаптаційний період для тих вінничан, які після змін будуть користуватись електротранспортом.

Місячні квитки за новою зменшеною ціною з’являться у продажі з 27 лютого. Вони подешевшають для дорослих на один вид транспорту на 10 гривень, на два види – на 30 гривень. Студенти проїзний квиток на один вид транспорту зможуть придбати за 45 гривень, на два види – за 50. А ціна учнівського проїзного складе 30 та 35 гривень.

Разом з тим трамвайно-тролейбусне управління вже розпочало розповсюджувати друковані матеріали із новою схемою. Перша партія тиражем у 50 тисяч примірників до мешканців має надійти через ЖЕКи, квартальні комітети, трамвайно-тролейбусне управління та у маршрутних таксі. Окрім цього, нові схеми розповсюджуються у інших громадських місцях, які часто відвідують вінничани. Друк роздаткових матеріалів з зображенням схеми руху громадського транспорту продовжується.