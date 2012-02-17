17 лютого о 15:00 на площі Театральна відбудеться відкриття «Будиночку ДОБРОТИ» та знайомство з його жителями - «посланцями доброти».

На площі Театральна буде випущено вірус доброти над містом Вінниця! Після чого учасники Епідемії розійдуться містом показувати приклад гарних справ, підійматимуть перехожим настрій та пропонуватимуть приєднатись до заходу. В рамках Епідемії доброти 2012 у Вінниці одночасно відбуватимуться більше 20 флеш-акцій по місту.

Окрім того посланці доброти відвідають дитячий будинок „Добробут”, школи-інтернати по області, лікарні та будинок пристарілих.

У книгарні «Є» відбудеться марафон дитячих заходів, де у дітвори буде змога створити свою книгу, посланці доброти чекатимуть з 14:00 до 18:00.

А от сама Епідемія доброти розпочнеться зранку в навчальних закладах міста. В університетах та школах відбудуться різноманітні флеш-акції. Найактивніше вірус доброти розповсюджуватимуть в національному аграрному університеті та педагогічному університеті ім.. М. Коцюбинського, де студентів на великій перерві зустрічатимуть з обіймами, даруватимуть стрічки доброти, ходитимуть з скриньками побажань та прогнозу, весло відкриватимуть двері дівчатам, креативно дякуватимуть викладачам за проведену пару та багато інших веселих активностей. Також цього року приєднались і школи, де ініціаторами були саме школярі, які готують яскраві флеш-акції, епіцентри вірусів доброти зосереджені у школі-колегіуму № 29, та у школі №23. Насправді цього року майже у кожному навчальному закладі посилився вірус доброти!

«Епідемія доброти 2012» - це міжнародний захід, присвячений Дню спонтанного прояву доброти. Цього року під егідою «Епідемії» його відзначають у 9 країнах світу та більш ніж 70 населених пунктах у різних куточках України. У цей день одночасно відбуватиметься багато різних акцій, флешмобів, спрямованих на привернення уваги людей до гарних вчинків.

Епідемія Доброти у Вінниці – це свято, яке Вінничани роблять для Вінничан. Координатори цього року є представники таких організацій: БФ Подільська громада, БФ Бригантина, Демократичний Альянс, Студентський парламент, управління у справах сім’ї та молоді Вінницької ОДА, Вінницька міська рада, Тематичний фонд «1 копійка», НСОУ-ПЛАСТ, студентські ради, активісти зі шкіл та ін.

Міста, які приєднались: Вінниця, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Хмільник, Чернігів, Черкаси, Чигирин, Умань, Полтава, Комсомольськ, Кременчук, Диканька, Шаргород, Херсон, Білозерка, Житомир, Гайсин, Івано-Франківськ, Іллінці, Липовець, Київ, Переяслав-Хмельницький, Рівне, Могилів-Подільський, Луганськ, Одеса, Брянка, Миколаїв, Бар, Дніпропетровськ, Бершадь, Луцьк, Володимир-Волинський, Калинівка, Крижопіль, Донецьк, Маріуполь, Літин, Калуш, Войнилів, Перевозець, Немирів, Теплик, Муровані Курилівці, Чечельник, Шаргород, Львів, Миколаїв (Львівська область), Василівка, Глухів, Чуднів, Сімферополь, Острого, Севастополь, Сєверодонецьк, Чернівці, Київ та ін.

Довідка. «Епідемія доброти» - це захід, який був ініційований БФ «Подільська громада» та БФ «Бригантина» у 2010 році, до якого приєдналось багато громадських організацій, ініціативних груп, студентів та активних вінничан. У 2011 році Епідемія доброти стала Всеукраїнським святом, до якого долучились більше 54 населених пунктів зі всієї країни. У різних областях Епідемія проходила по-різному, від відвідування дитячих будинків, лікарень, шкіл до справжнього свята на вулицях міст.

