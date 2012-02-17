П’яний пасажир ледь не вбив таксиста і викрав машину

15 лютого, о пів на другу годину ночі, по телефону спецлінії «102» надійшло повідомлення з автозаправки, розташованої у місті Бар, про те, що невідомий чоловік наніс ножове поранення водію таксі та викрав у нього автомобіль. Телефонував сам потерпілий. Він вдався до хитрощів, щоб змусити нападника заїхати на автозаправку та попросити допомоги у оператора.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За лічені хвилини на місце події прибули працівники міліції і затримали зловмисника по «гарячих слідах». Викрадений ним автомобіль «Опель Вектра» був зупинений міліціонерами за метрів п’ятдесят від АЗС.

Затриманим виявився 23-річний житель Хмельницької області. Він в місті Вінниці, по вулиці Бучми, зупинив таксі та попросив водія відвести його на залізничний вокзал, розташований у місті Жмеринка. Молодий чоловік повідомив, що має зустріти свою дівчину, яка приїжджає з Полтави. На півдорозі до Жмеринки у нетверезого пасажира задзвонив телефон. Чоловік сказав, що йому зателефонувала кохана та повідомила, що вона у іншому місті – Бар. Ця новина змусила пасажира змінити напрямок руху. Водій таксі розвернувся і поїхав у Бар. Біля села Іванівці Барського району молодий чоловік з рукава куртки дістав ніж та вдарив ним водія у шию, але водій встиг підставити під удар руку. Погрожуючи фізичною розправою, нападник вимагав у водія зупинити автомобіль, але той навпаки – натиснув педаль газу. Наблизившись до найближчої заправки, водій сказав, що в нього закінчується пальне. Така вимушена зупинка не входила до плану нападника, до того ж місце було людне. Зупинившись, водій з пораненою рукою побіг до оператора за допомогою та викликав міліцію. В цей час зловмисник без ключа завів машину та поїхав… але не далеко. Через 50 метрів він був затриманий працівниками міліції.

48-річному потерпілому на місці події була надана перша медична допомога.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.289 КК України - незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.