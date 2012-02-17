На Вінниччині ввели в експлуатацію 321,3 тис.м2 житла

У 2011 році на Вінниччині введено в експлуатацію 321,3 тис.м2 загальної площі житла.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Значну частку (76,8%) загального обсягу житла введено в експлуатацію в одноквартирних будинках, 21,6% – у будинках із двома й більше квартирами та 1,6% – у гуртожитках.

Обсяг уведеного житла у 2011р. порівняно з 2010р. зріс на 10,0%, при цьому без урахування житла, введеного відповідно до Порядку та Тимчасового порядку, – в 1,6 раза більше. Обсяг житла, збудованого в будинках одноквартирних, зріс на 5,6%, в будинках із двома та більше квартирами – на 21,7% та у гуртожитках – в 4,3 раза.

Питома вага житла, введеного в експлуатацію у міських поселеннях, становила 66,6% загального обсягу (у 2010р. - 63,7%), у сільській місцевості – 34,4% (у 2010р. – 36,3%).