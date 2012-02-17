На Вінниччині збудують 10 модульних аптек із житлом для медперсоналу.

Про це на прес-конференції у Вінниці повідомив народний депутат України, заступник голови Комітету ВРУ з охорони здоров'я Віктор Корж.

- У рамках державно-приватного партнерства з Асоціацією фармвиробників, з українськими бізнесменами ми презентуємо проект модульної аптеки, - сказав Віктор Корж. - Це апробований у Європі абсолютно реальний проект будівництва аптечних закладів, які можуть обслуговувати від трьох до 5 тисяч жителів села, селища міста районного підпорядкування. Це антивандальна конструкція, яка відповідає всім ліцензійним умовам щодо зберігання ліків і обслуговування відвідувачів.

Наступною пропозицією, озвученою нардепом, стала презентація варіанту аптечного закладу, який передбачає і тимчасове житло для медичного працівника. Це дозволяє вирішити одну із самих складних проблем медицини на селі — відсутності умов для проживання молодих спеціалістів. В разі адаптації фахівця протягом 2-3 років у відповідному населеному пункті, влада може вирішити без поспіху питання надання йому нормального житла.

- Ми домовилися з місцевою владою цього року 10 перших аптек відкрити в населених пунктах Вінниччини. Витрат з державного бюджету, з місцевих бюджетів на виконання даного проекту не потрібно жодної копійки. Це все на плечах соціально відповідального бізнесу, - сказав Віктор Корж.